من رجب إلى حقوق المرأة العاملة.. 10 ندوات تثقيفية في الشرقية -صور

الشرقية ياسمين عزت:

نفذت وحدات تكافؤ الفرص فى محافظة الشرقية، 10 ندوات دينية وتوعوية وثقافية، استهدفت السيدات وتناولت فضائل شهر رجب، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والوقاية من نزلات البرد، والتعريف بالأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية،ششحقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية،خطورة الكلمة، أتحقق قبل ما تصدق، بناء الإنسان أساس بناء الأوطان ورحلة الإسراء والمعراج.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وفى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالشرقية، أن وحدات تكافؤ الفرص كثفت نشاطها بنطاق المحافظة إذ قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة ندوتين بعنوان فضائل شهر رجب، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ولجنة الدعوة.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان الوقاية من نزلات البرد بالوحدة المحلية بالسعديين، التعريف بالأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بالوحدة المحلية بالجديدة، طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية بالوحدة المحلية بسنهوت بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالشرقية والمجلس القومي للمرأة.

بينما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، بتنظيم أربع ندوات بعنوان حقوق المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية خطورة الكلمة، أتحقق قبل ما تصدق، بناء الإنسان أساس بناء الأوطان، بمقر مركز فاقوس ومقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة حماية الطفل بالمركز .

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات، ندوة بعنوان "رحلة الإسراء والمعراج"، وذلك بالتعاون مع لجنة الوعظ بالأزهر الشريف.