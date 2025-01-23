مهرجان الإسماعيلية يستقبل 51 فيلماً من 34 دولة

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

يستعد المركز القومي للسينما لإطلاق الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير المقبل، تحت شعار "دورة علي الغزولي"، برعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

ويُعد المهرجان أحد أبرز الأحداث السينمائية السنوية التي تُقام في محافظة الإسماعيلية، حيث يقدم برنامجًا حافلًا يضم 51 فيلمًا من 34 دولة، تُعرض لأول مرة في مصر.



وقالت المخرجة هالة جلال رئيس المهرجان ان الأفلام المشاركة موزعة على عدة مسابقات رئيسية "10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 17 فيلمًا في مسابقة النجوم الجديدة"، وتشمل إنتاجات من مصر، سوريا، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، تونس، ودول أخرى، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا وفنيًا ملحوظًا.

وأوضحت المخرجة هالة جلال، أن الدورة الحالية تركز على دعم صناعة السينما المحلية والإقليمية، مع تعزيز الانفتاح على السينما العالمية، ويولي المهرجان اهتمامًا خاصًا بدعم المواهب الشابة من خلال ورش عمل وملتقيات تقدم جوائز لدعم مشاريع الأفلام الجديدة، كما يسعى المهرجان إلى ربط السينما بالمجتمع المحلي عبر إشراك أهالي الإسماعيلية كجمهور ومشاركين.

وأضافت جلال، أن المهرجان يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الموازية، مثل العروض الخاصة في مناطق القنطرة غرب وفايد والتل الكبير، إلى جانب زيارات لمعالم الإسماعيلية الشهيرة، وتهدف هذه الأنشطة إلى جذب الجمهور المحلي وتعزيز ارتباطهم بالمهرجان وعالم السينما.

وأكدت جلال، على أن المهرجان يسعى لتحقيق عدة أهداف، أبرزها "دعم الأجيال الجديدة من السينمائيين عبر برامج تعليمية وتدريبية، تعزيز التبادل الثقافي بين السينما المصرية والدولية، تسليط الضوء على الإسماعيلية كمركز للإبداع السينمائي".

يأتي المهرجان في دورته الـ26 بعد أكثر من 25 عامًا من النجاح، بطموح جديد لدعم السينمائيين الشباب وتعزيز الترابط بين المهرجان والمجتمع المحلي.



و يعد مهرجان الإسماعيلية الدولي منصة مميزة لتقديم أفضل الأفلام التسجيلية والقصيرة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله حدثًا ينتظره عشاق السينما بشغف كل عام.