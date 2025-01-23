تعليم المنوفية ترصد تداول امتحان مادة الهندسة: طالب صوّر ورقة الأسئلة

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ضبط طالب باللجنة رقم 44 بمدرسة السادات الإعدادية في قرية البتانون، عقب تصويره امتحان الهندسة، وتقرر إحالته للتحقيق.

وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورقة أسئلة مادة الهندسة في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، في المنصات التابعة لقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

وأضاف وكيل الوزارة أن كود ورقة الأسئلة يُسهل تحديد موقع تسريبها، وحدث ذلك بعد بدء الامتحان.