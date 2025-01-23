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صحة البحيرة تتوج بالمركز الأول في القضاء على قوائم انتظار العمليات

10:09 ص الخميس 23 يناير 2025

مستشفى العيون بدمنهور

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البحيرة - أحمد نصرة:

كشف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حصول المديرية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والجودة ضمن المشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وأشار عبد الجواد، إلى فوز مستشفى الرمد بدمنهور بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في جراحات العيون بقطاع الطب العلاجي، كما حصلت مستشفى رشيد على المركز الأول في جراحة العظام.

وثمن وكيل صحة البحيرة أداء الفريق الإشرافي بمديرية الشؤون الصحية، ووضعه آليات تنسيق وتناغم بين فرق العمل لتحقيق المستهدف بأعلى مستويات الجودة.

وأكد الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية، أن العمل بالمشروع يسوده روح الفريق وبكفاءة عالية، مما ينعكس على زيادة معدلات الإنجاز ورضا المرضى، وأن هذا النجاح يعكس التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحيرة.

مستشفى الرمد بدمنهور البحيرة الدكتور السيد عبدالجواد قوائم انتظار العمليات
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