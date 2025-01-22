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خلال دقائق.. ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة غاز المستقبل في الإسماعيلية

11:40 م الأربعاء 22 يناير 2025

تاون جاس، الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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الإسماعيلية -أميرة يوسف:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة الغاز بمدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، غدًا الخميس 23 يناير 2025، بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تُجرى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين، ولن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء أثناء إجراء هذه العمليات.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بالإجراءات الفنية الضرورية التي تقوم بها الشركة.

وأكدت الشركة على أهمية هذا التنويه لطمأنة المواطنين والتأكيد على التزامها بضمان سلامة وأمان الجميع أثناء تنفيذ الأعمال.

الإسماعيلية الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس
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