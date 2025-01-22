مريض وكان يسير على عكاز.. مفاجأة صادمة عن ضحية الذبح في الشارع بالأقصر

الأقصر-محمد محروس:

كشف جيران ضحية واقعة الرأس المفصولة بالأقصر حجاج كامل ابوالوفا؛ أنه كان مريض بجلطة في القلب ويسير على عكاز ولم يستطع الفرار من الجاني الذي تمكن من الإمساك به وفصل رأسه عن جسده بعد ما طارد مارة آخرين.

ويبلغ حجاج أبو الوفا 58 عامًا ويعمل موظف بمديرية التضامن الاجتماعي ووفقًا لجيرانه كان مسالم وعلاقته طيبة بالجميع.

وفي واقعة مروعة هزت الشارع المصري، أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على ارتكاب جريمة قتل بشعة في مدينة الأقصر، حيث ذبح جاره وارتكب سلسلة من الأفعال الشاذة في فيديو مرعب تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وبحسب شهود عيان، قام الجاني بفصل رأس الضحية وتجول به في الشارع، وشرب من دمه، وكتب عبارات غريبة على جدران المنازل المجاورة

فور وقوع الحادث، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الجريمة، وتمكنت من القبض على المتهم، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة.

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وجارٍ استكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة.

أسباب الجريمة

تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وقد يكون تعاطيه لمخدر الشابو قد زاد من حالة التوتر والعنف لديه.

مفاجآت صادمة في الواقعة

وقال شهود عيان من جيران المتهم، إن الجاني طارد بعض المارة في الشارع بأداة القتل التي استخدمها في جريمته، قبل أن يمسك بالقتيل الذي كان يحاول الفرار وينفذ جريمة فصل رأسه.

وأضاف الشهود أن القاتل أمسك بالضحية، وذبحه قبل أن يفصل رأسه ويتمتم بكلمات غير مفهومة، ثم شرب من دم الضحية، ويكتب بالدماء على جدران المنازل في موقع الجريمة.

بعض الشهود أفادوا بأن المتهم يعاني اضطرابات نفسية وكان يتعاطى مخدر "الشابو"، مشيرين إلى كثرة الشكاوى ضده، ولكن لم يتوقعوا أن يرتكب مثل هذه الجريمة الصادمة.

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