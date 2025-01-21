توفير 10 عقود عمل للمكفوفين لدعم دمجهم في سوق العمل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 10 عقود عمل جديدة لخريجي مدرسة النور للمكفوفين بحي ثان الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

صرح حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، بأن الخطوة تأتي تطبيقًا لقانون رعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتعيين نسبة 5% من ذوي الهمم ضمن العاملين.

وأضاف أنه تم استقبال المكفوفين المستفيدين لاستكمال الإجراءات وتسليمهم العقود، تأكيدًا لحرص المديرية على توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة.

وأكد رداد أن توفير العقود يعكس التزام الدولة بتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في سوق العمل كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية من خلال تنوع الكفاءات.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في توفير مزيد من الفرص لذوي الهمم، بما يسهم في بناء مجتمع شامل يدعم جميع فئاته.

تُعد المبادرة خطوة رائدة من محافظة الإسماعيلية لدعم أصحاب الهمم، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإتاحة فرص متساوية للجميع.