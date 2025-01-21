محافظ الشرقية يمنح 5 عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

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الشرقية - ياسمين عزت:

سلّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عقود 5 وحدات سكنية للحالات المستحقة من أبناء المحافظة، من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور المهندسة عبير عبد القادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

وقد تم تسليم العقود بعد تقدم الحالات بطلبات للحصول على وحدات سكنية نظرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة.

وأوضح المحافظ أن هذه الحالات خضعت لدراسة دقيقة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من استحقاقهم.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على توفير الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة، مشيراً إلى أهمية منح كل مواطن مكاناً يليق به ومأوى يحميه.

كما قرر تخصيص وحدة سكنية بالدور الأرضي لإحدى الحالات من ذوي الإعاقة، إلى جانب التنسيق لتوفير جهاز تعويضي يساعده في ممارسة حياته اليومية بسهولة.

وعبّر المستحقون عن سعادتهم البالغة وشكرهم للمحافظ على توفير حياة كريمة لهم، مشيدين بجهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة عبير عبد القادر أن الإجراءات القانونية لتخصيص الوحدات السكنية قد اكتملت بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، بما يضمن حصول المستحقين على الوحدات بشكل قانوني وعادل.