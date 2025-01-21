إحالة أوراق مُدان باغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح في بورسعيد للمفتي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بإحالة أوراق شاب يبلغ من العمر 20 عامًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه باغتصاب سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح.

تعود الواقعة إلى الأول من أبريل 2024، حيث أقدم المتهم على تتبع المجني عليها أثناء دخولها إلى منزلها. وفور فتحها الباب، اقتحم المنزل وأجبرها على الدخول مستخدمًا العنف والتهديد بسلاح أبيض. ثم اعتدى عليها بالضرب، واصطحبها إلى غرفة النوم، ومزق ملابسها، واغتصبها تحت الإكراه.

حاولت المجني عليها الاستغاثة بالسكان بعد أن حاول المتهم الفرار، ليتمكن الأهالي من ضبطه بينما فقدت وعيها نتيجة الاعتداء.

وجاء الحكم بعد أن استمعت المحكمة لشهادة المجني عليها واطلعت على تفاصيل التحقيقات، لتقرر إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الحكم الشرعي في إعدامه.