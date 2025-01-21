تصدير 23 ألف طن فوسفات عبر موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 14 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 40 ألف طن بضائع عامة متنوعة، و1186 شاحنة و95 سيارة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، 503 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع، 683 شاحنة و 20 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة Alcudia Express.

واستقبل ميناء سفاجا أمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة FLORA على متنها 23 ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند كما غادرت أربع سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس ، سينا والحرية، كما تم تداول 3000 طن بضائع و 330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان ، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكب بموانيها.