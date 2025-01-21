ارتفاع عدد ضحايا محاولة الاعتداء على مدير بنك بالفيوم إلى 5 مصابين- صور

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الفيوم - حسين فتحى:

ارتفع عدد المصابين فى حادث محاولة الاعتداء على مدير أحد البنوك الشهيرة بمدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء، إلى 5 مصابين بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

كان الفرع الرئيسي لأحد البنوك بمدينة الفيوم، شهد مواجهة بين أحد العملاء وبعض رجال الأمن أثناء محاولته اقتحام مكتب مدير البنك.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بمحاولة أحد العملاء اقتحام مكتب مدير البنك والاعتداء عليه.

جرى إبلاغ اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، والذى كلف بسرعة القبض على العميل ومنعه من إثارة الشغب داخل الفرع الرئيسى لأحد البنوك بمنطقة البوسطة بمدينة الفيوم.

وكشف مصدر طبي أنه جرى نقل 5 مصابين من رجال الشرطة إلى مستشفى الفيوم العام، لإصابتهم بجروح بينهم إصابتين حالتهما خطيرة نتيجة اعتداء عميل البنك عليهم بسكين.

أشرف اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم، للأمن العام على عملية تأمين عملاء البنك برفقة مجموعات قتالية تابعة لمديرية أمن الفيوم، والقبض على المتهم، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

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