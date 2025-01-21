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عميل يحاول الاعتداء على مدير بنك بالفيوم ويصيب 3 أشخاص

01:18 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    عميل يحاول الاعتداء على مدير بنك بالفيوم ويصيب 3 أشخاص
  • عرض 3 صورة
    عميل يحاول الاعتداء على مدير بنك بالفيوم ويصيب 3 أشخاص
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الفيوم - حسين فتحى:

أصيب 3 من رجال الشرطة في مواجهة مع عميل حاول اقتحام مكتب مدير الفرع الرئيسي لبنك كبير بمدينة الفيوم، اليوم الثلاثاء.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بمحاولة عميل اقتحام مكتب مدير البنك والتعدى عليه.

جرى إبلاغ اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، والذى كلف المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" والرائد عمرو صلاح رئيس محمد القسم، والنقيب أحمد محمد مراد معاون مباحث القسم، بسرعة القبض على المتهم ومنعه من إثارة الشغب داخل الفرع الرئيسى للبنك بمنطقة البوسطة بمدينة الفيوم.

وكشف مصدر طبى أنه جرى نقل ثلاثة من رجال الشرطة إلى مستشفى الفيوم العام، لإصابتهم بجروح نتيجة اعتداء عميل البنك عليهم بسكين.

أخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

الفيوم بنك مصر مكتب مدير البنك
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