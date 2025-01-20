افتتاح معرض "صُنع في سوهاج" لدعم الصناعات المحلية وتخفيف العبء عن المواطنين (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات معرض "صُنع في سوهاج" في أرض سينما أوبرا بميدان الثقافة، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. جاء المعرض في إطار جهود دعم الاقتصاد الصناعي المحلي وتعزيز الصناعات التراثية والصغيرة، واستمرارًا للفعاليات التي تم إطلاقها منذ بداية العام بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

تفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يضم أكثر من 30 عارضًا يمثلون مختلف المناطق الصناعية والحرف التراثية، مع عرض منتجات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة، مثل السلع المعمرة والملابس والأدوات المنزلية، وذلك بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

وأكد سراج على حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المعرض سيستمر لمدة أسبوعين، من 20 يناير حتى 4 فبراير، وسيشمل ورش عمل وحوافز وفعاليات متعددة على هامش المعرض لتمكين أبناء المحافظة من الاستفادة من المنتجات المحلية بأسعار تنافسية.

من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بالشكر للمحافظ على دعمه الكبير لإقامة المعرض وتذليل كافة العقبات أمام تنظيمه، مؤكدًا أن المعرض يضم عددًا من العارضين الجدد الذين يشاركون لأول مرة ويعرضون منتجاتهم بأسعار منافسة. وأضاف أن المعرض يوفر فرصًا لشراء السلع نقدًا أو بالتقسيط، كما يقدم خدمات خاصة لأعضاء النقابات والجمعيات والمؤسسات المختلفة.