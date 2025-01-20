زيارة ميدانية لمركز السبع بنات.. خطوة جديدة نحو خدمات صحية أفضل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذ فريق الإشراف التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية جولة تفقدية في مركز طب الأسرة بالسبع بنات، ضمن سلسلة زيارات ميدانية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الالتزام بمعايير الجودة.

شملت الجولة تفقد عيادات طب الأسرة، تنظيم الأسرة، وعيادات الأسنان، إلى جانب مراجعة الخدمات المقدمة بالمركز. وركز فريق الإشراف على تقييم تنظيم العمل، فاعلية الإجراءات المتبعة، ومدى تحقيق المركز لتقديم خدمات متميزة للمترددين.

وخلال الجولة، شدد فريق الإشراف على أهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تركز على تكثيف الجولات الميدانية لدعم مستوى الخدمات الصحية وإزالة أي معوقات أمام المواطنين.

كما أكد الفريق ضرورة الالتزام بالسياسات المعتمدة، خاصة معايير مكافحة العدوى، الحوكمة، والخدمات التمريضية، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل المركز لخلق أجواء صحية مريحة للمرضى والعاملين.

تأتي هذه الجولة في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى تعزيز رضا المواطنين وثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل.