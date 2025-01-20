لتعزيز التعاون المشترك.. محافظ المنيا يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، بهدف مناقشة سُبل تعزيز التعاون ودعم المشروعات التنموية في المحافظة.

أكد المحافظ خلال اللقاء أن المنيا تشهد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشاد بالدور الفعّال للهيئة القبطية الإنجيلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مبادرات مثل "بداية جديدة" و"ازرع"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز قيم المواطنة.

وأضاف المحافظ أن جهود الهيئة تسهم في بناء الوعي المجتمعي وتقوية العلاقات بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن هذه الشراكات تحقق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للمحافظ ودوره في دعم العمل التنموي بالمحافظة، مستعرضًا أنشطة الهيئة في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، التنمية الاقتصادية، وتمكين ذوي الإعاقة.

وأشار إلى مبادرة "ازرع" التي تدعم إنتاجية صغار المزارعين، وبرنامج "الثروة الحيوانية والسمكية" الذي يستهدف 15 ألف أسرة، وبرنامج "تأهيل ذوي الإعاقة" الذي ساهم في دمج وتمكين 3650 شخصًا وأسرهم، بالإضافة إلى تنفيذ 34,890 مشروعًا صغيرًا بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار جنيه. كما شملت الأنشطة توفير فرص عمل وتنظيم ملتقيات توظيفية بمشاركة شركات ومؤسسات محلية.

اختتم القس أندريه زكي اللقاء بدعوة المحافظ للمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس الهيئة الإنجيلية للعمل التنموي، بحضور قيادات الهيئة الذين رافقوه في الزيارة، ومن بينهم سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار، وسوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بالوجه القبلي.