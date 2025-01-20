الشرقية تنظم دورة تدريبية لتربية دودة القز

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية بقيادة عماد جنجن، دورة تدريبية بعنوان "تربية دودة الحرير التوتية"، خلال الفترة من 19 حتي 20 يناير 2025 بمعهد بحوث وقاية النباتات فرع الشرقية، بالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

جاءت الندوة بالتنسيق مع الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمود سعد والدكتور حاتم فؤاد والدكتورة إيناس مصطفى، الدكتورة مروة نبيل بقسم بحوث الحرير بالمعهد وعدد من المهتمين بتربية الحرير و مهندسي الإرشاد بمديرية الزراعة والطب البيطري بمحافظة الشرقية.

تأتي ندوة التدريب حول دودة الحرير في إطار توجيهات القيادة السياسة بإعادة توطين إنتاج الحرير الطبيعي فى الدولة المصرية كأحد مشاريع التنمية المستدامة.

أشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الدورة التدريبية تضمنت التدريب على عدة محاور كالتالي: اقتصاديات تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، وزراعة أشجار التوت بغرض تربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، والعمليات الزراعية لأشجار التوت في الحقول، ومكافحة الآفات التي تصيب أشجار التوت، وتربية الأعمار الصغيرة والكبيرة ليرقات دودة القز والعناية بالتربية، وطرق التشرنق المختلفة وصفات الشرانق الجيدة، والأمراض التي تصيب دودة القز وطرق الوقاية منها.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري مشيراً إلى أهمية الندوات الإرشادية في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.