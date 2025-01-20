محافظ المنوفية يقدم كراسي متحركة ومساعدات مالية لـ 60 حالة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

التقى محافظة المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم الاثنين بعدد من الحالات الإنسانية، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الاولى بالرعاية والحالات الإنسانية الأكثر استحقاقا بنطاق المحافظة.

وسلم محافظ المنوفية، كراسي متحركة لذوى الهمم ومساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين وكوتشيات لـ60 حالة إنسانية بقيمة مالية 500 ألف جنية لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بهذا اللقاء وتواجده بين أبناء المحافظة، قائلاً لهم أنا في خدمتكم ومكتبي مفتوح دائماً وتحت أمركم في أي طلب، مؤكدًا حرصه علي تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية ومستمرة مع الحالات الإنسانية وذوي الهمم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى تحديد الحالات المستحقة بعد فحصها من قبل لجنة المساعدات واستيفاء كافة المستندات لتحديد مدى استحقاقها لتقديم خدمة متميزة من أجل رفع كفاءة مستواهم المعيشي.

هذا وحرص محافظ المنوفية علي الاستماع للحالات للاطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية، موجهًا وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 15 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد والرصد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 4 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 15 حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية، فضلاً عن توجيه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد وبطاقات تموين لـ 30 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة لهم.