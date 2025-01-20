الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في القناطر الخيرية بالقليوبية- صور

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ننشر أول صور لحريق ثلاجة حفظ مواد غذائية بالقناطر الخيرية في القليوبية

تم الدفع بـ18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق ثلاجات الخضار في القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب حريق هائل قبل قليل، داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وجاري تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.