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الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في القناطر الخيرية بالقليوبية- صور

01:02 ص الإثنين 20 يناير 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب حريق هائل قبل قليل، داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وجاري تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

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