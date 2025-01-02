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مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

09:48 م الخميس 02 يناير 2025

مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواس

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أسيوط - محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على كوبري الواسطى بمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين السيارة الملاكي والميكروباص على كوبري الواسطى، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطى بأسيوط (2)

حادث تصادم أسيوط كوبري الواسطى مدير أمن أسيوط الإسعاف النيابة العامة مصرع 4 أشخاص
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