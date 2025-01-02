محافظ أسوان يحيل مشكلة انقطاع المياه للنيابة العامة

أسوان - إيهاب عمران:

أحال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ملف واقعة انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان إلى المستشار عصام الدين خليفة، المحامي العام لنيابات أسوان، للتحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة. وقرر تشكيل لجنة فنية من النيابة العامة للوقوف على تفاصيل الواقعة تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وتسبب انقطاع المياه في معاناة للمواطنين في أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس "الإسكان المتميز"، بالإضافة إلى المناطق الواقعة على طريق السادات.

وأكد محافظ أسوان على أن هذه الواقعة لن تمر دون محاسبة كل مسؤول تسبب في معاناة المواطنين، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل.

كما قدم محافظ أسوان اعتذارًا للمواطنين المتضررين من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان بقيادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يتواصل يوميًا مع محافظ أسوان، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة، وعلى رأسهم المهندس سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأطقم الفنية والاستشارية من المحافظات الأخرى.