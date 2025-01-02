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إصابة زوجين ونجلهما باختناق في تسرب غاز بالبحيرة

08:08 ص الخميس 02 يناير 2025

إسعاف

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب زوجان ونجلهما باختناق، إثر تسرب غاز من السخان أثناء تواجدهم داخل منزلهم بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في البحيرة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بإصابة زوجان وابنتهما باختناق، إثر تسرب غاز من السخان.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: "كريم أحمد عبد القادر"، 41 عامًا، مدرس، وزوجته "يسر خالد حسين"، 33 عامًا، ربة منزل، ونجلهما فهد 7 أعوام، باختناق إثر تسرب غاز طبيعي من السخان.

تم نقل المصابون لمستشفى كفر الدوار، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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