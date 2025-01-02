انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي في سوهاج.. وتوقف جزئي لحركة المرور

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث إنقلاب سيارة بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم، شرقى محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي، إذ تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أثار الحادث من الطريق عقبت وقفه جزئيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من الفحص والمعاينة انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لإنحرافها وانقلابها وحمولتها على جانبها الأيمن.

ونتج عن الحادث غلق جزئي للطريق دون تعطيل للحركة المرورية، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.