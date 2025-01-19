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حريق يلتهم محل أدوات منزلية وكهربائية بمدينة دهب

11:03 م الأحد 19 يناير 2025

حريق يلتهم محل أدوات منزلية وكهربائية بمدينة دهب

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جنوب سيناء - رضا السيد

شب حريق في أحد محلات الأدوات المنزلية والكهربائية بمدينة دهب، مساء اليوم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمدينة دهب بلاغًا بنشوب الحريق في المحل الواقع في المنطقة الصناعية، وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية، بما في ذلك قوات الحماية المدنية بمدينة دهب، مع الدفع بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد شهود العيان أن النيران دمرت المحل بالكامل، حيث كان المحل مفتوحًا وقت الحريق وكان صاحبه داخله. وأوضحوا أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، مؤكدين عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

كشف مصدر مسؤول أن الخسائر المادية تقدر بالملايين، حيث يعد المحل من أكبر محلات الأجهزة المنزلية والكهربائية في المنطقة الصناعية بمدينة دهب.

حريق يلتهم المحل

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