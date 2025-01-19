مصرع طفلة سقطت عليها عربة ونش مقاولات في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط عربة ونش رفع مواد البناء فوق رأسها، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "همس. ج. إ"، 9 أعوام، مقيمة منشأة ناصر بمدينة الفشن، جثة هامدة، إثر سقوط عربة ونش مقاولات على رأسها، أثناء مرورها بأحد الشوارع.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.