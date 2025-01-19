إعلان

مصرع طفلة سقطت عليها عربة ونش مقاولات في بني سويف

09:02 م الأحد 19 يناير 2025

مصرع طفلة سقطت عليها عربة ونش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط عربة ونش رفع مواد البناء فوق رأسها، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "همس. ج. إ"، 9 أعوام، مقيمة منشأة ناصر بمدينة الفشن، جثة هامدة، إثر سقوط عربة ونش مقاولات على رأسها، أثناء مرورها بأحد الشوارع.

جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة سقوط ونش الفشن بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإسماعيلية تستعد للتألق.. اجتماع تنسيقي لإطلاق النسخة الـ26 من مهرجان الأفلام التسجيلية

إعلان

إعلان