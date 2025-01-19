محافظ أسوان: تشغيل 2000 مشروع ضمن "حياة كريمة" ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال لقائه الدوري مع الإعلاميين، عن تشغيل أكثر من 2000 مشروع ضمن القرى المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة.

وفي سياق آخر، أضاف المحافظ أنه تم التواصل مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40%، لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم الاتفاق مع شركة بتروجاس لإقامة وحدتين متنقلتين لتعبئة الأسطوانات في كوم أمبو، مع التنسيق مع محافظة الأقصر لتعبئة بعض الأسطوانات الأخرى هناك.

وفيما يتعلق بالأمن والانضباط في الشوارع، أوضح كمال أنه يتم التنسيق مع اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، لضبط حركة مركبات التوك توك من خلال الترخيص لها، ومصادرة المخالف منها. كما سيتم منح رخص إدارية لمالكي عربات الحنطور، وتخصيص مواقع محددة لهم لضبط سيرهم، بالإضافة إلى مواجهة التعديات والإشغالات على أراضي الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق السيطرة على توزيع حصص السولار للمناطق الزراعية من خلال تخصيص ثلاث محطات وقود لتسليم السيارات وفقًا لمنظومة الكروت المميكنة، مع التأكد من تراخيص السيارات التي تقوم بالتعبئة.

كما أعلن أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة في المحافظة، حيث تم الانتهاء من الدراسة العلمية التي أعدها المهندس شكرى حسين، استشاري إدارة المخلفات، التي تهدف إلى تقييم كفاءة الأجهزة المعنية في حصر وجمع وفرز القمامة والمخلفات، وكذلك إعادة تدويرها.