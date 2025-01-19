ننشر أول صورة للمتهم بقتل زوجته في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي" اليوم الأحد، على أول صورة للمتهم بقتل زوجته بمنطقة السلام الجديد في محافظة بورسعيد.

وكان عُثر على جثة السيدة تدعى "ريهام. م. م.أ" 32 عامًا، تقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأشارت أصابع الاتهام إلى زوجها المدعو "م.ا.ب.ا" الذي فر هاربا من موقع الحادث.

ويجرى نقل جثة المجني عليها من موقع الجريمة إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.