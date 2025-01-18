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تعليم المنوفية: ضبط طالبين في امتحانات الإعدادية بحوزتهما هواتف محمولة

06:29 م السبت 18 يناير 2025

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في بيان على صفحتها الرسمية اليوم السبت، عن ضبط اثنين من الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية، بحوزتهما هواتف محمولة وذلك باللجان الامتحانية، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وإعطاء كل ذي حقِ حقه.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الشهادة الإعدادية هواتف محمولة ضبط طالبين في امتحانات الإعدادية
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