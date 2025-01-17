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ضربها علقة وخنقها حتى الموت.. القبض على قاتل زوجته في قنا

06:16 م الجمعة 17 يناير 2025

ضربها علقة وخنقها حتى الموت

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قنا -عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل زوجته بإحدى قرى مركز دشنا، شمالي قنا.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا على يد زوجها داخل منزلهما وفر هاربًا.

وبعد ساعات من تكثيف التحريات ألقى القبض على المتهم يبلغ من العمر 35 عامًا، واعترف بارتكاب الواقعة بقتل زوجته إثر التعدي عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب خلافات زوجية بينهما تطورت إلى ارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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