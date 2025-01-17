أزمة نفسية تدفعه للانتحار.. شاب ينهي حياته شنقاً في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أنهى شاب حياته شنقا داخل غرفة مسكنه بقرية أبو داود التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة مروره بأزمة نفسية سيئة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد أبو بكر حسان مأمور مركز شرطة تمي الأمديد من بعض أهالي قرية أبوداود بإنهاء شخص حياته داخل مسكنه.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة تمي الأمديد بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وفاة: "سعد.ر.م.ا" 23 عاما، وذلك بعد قيامه باستخدام حبل وعمل شنقة بسقف عرفته، والعثور على جثمانه مدلل من الحبل وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة.

جرى نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى تمى الامديد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.