غدا.. 126 ألف طالب وطالبة فى الدقهلية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

الدقهلية-رامي محمود:

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 والتي تبدأ بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء وتنتهي في 23 يناير بامتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وأعلن الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 126190 طالبًا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى توفير قرابة الـ 22 ألف من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث جرى تأمين جميع اللجان، وتوفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب بالاضافة إلى التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد العربي، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات بمقر الكنترول الرئيسي بمدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات.

وعقد وكيل الوزارة اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرأ وحلها فورا.

وفي سياق متصل شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة.

وأصدر المحافظ تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات موجها كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب