اللغة ومكافأة النشر والبعثات.. 3 قرارات مهمة من جامعة الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، على كافة كليات ومعاهد الجامعة بأهمية الالتزام بقرار مجلس الجامعة بشأن تحديد مستوى اللغة الأجنبية لطلاب الدراسات العليا وإجراء الاختبارات المطلوبة بالجهات المعتمدة.

وأشار الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية وضع اسم الجامعة على جميع المقالات المنشورة في الدوريات المختلفة كشرط أساسي للحصول على مكافآت النشر العلمي.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر والخاص بشروط الحصول على البعثات الخارجية بألا يسافر المبعوث إلا بعد استكمال عامين بالخدمة من تاريخ تعيينه بالجامعة.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمعهد العالي ألبير جاكار بولاية نامور ببلجيكا بغرض تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين بتمويل مقترح من مبادرة إيراسموس المقدمة من الاتحاد الأوروبي.