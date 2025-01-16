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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

03:45 م الخميس 16 يناير 2025

سيارة اسعاف

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على الطريق الزراعي "القاهرة-أسيوط"، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، على الطريق الزراعي "القاهرة-أسيوط"، أمام قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "إسراء.ح.ج"، 8 أعوام، و"إيمان.ع.م"، 21 عامًا،"شمس.ش.م"، 11 عامًا، و "معاذ.ج.خ"، 21 عامًا، و رقية.ع.ر"، 12 عامًا، و " رحيم.ح.ج"، عامين، و "مصطفى.أ.أ"،27 عامًا، و "جابر.ح.م"، عام، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

بني سويف الطريق الزراعي قرية أشمنت مركز ناصر
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