لمسة وفاء.. طلاب يمنيون يزورون معلمهم المصري فى قنا لتكريمه بعد 30 عامًا -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

في بادرة وفاءٍ صادقة، وبعد رحلة بحثٍ طويلة استمرت لسنوات، تمكن مجموعة من الطلاب اليمنيين من العثور على معلمهم القدير طلعت محمد العوان، ابن قرية الدير الشرقي بقنا.

وكرّم هؤلاء الطلاب معلمهم تقديراً لدوره الكبير في غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة في نفوسهم خلال فترة إعارته في اليمن منذ أكثر من ثلاثة عقود

وقال أبو اليزيد نور الدين أحد تلاميذ المعلم المصري بدولة اليمن: " بحثت عن أستاذي وصاحب الفضل لسنوات طويلة، بمشاركة زملائي عرفانا بدوره الجاد خلال دراستنا على يديه بدولة اليمن، فكان يعاملنا كمربي فاضل وليس كمعلم فحسب حرص أن يغرس بنا كل ما هو جميل منذ نعومة أظافرنا".

وأضاف الطالب اليمني:" زرت محافظة قنا عدة مرات بهدف البحث عن أستاذي طلعت محمد فلم أجده، وظن كثيرون أنني أبحث عن عروس خلال سؤالي المتكرر عن مكان عائلة أستاذي إلى أن استعنا بمبادرة لم الشمل وبعض العاملين في مجال الإعلام المصري والذي سهل لنا تحديد مكان أستاذنا الذي نشتاق إليه".

ومن جانبه كشف طلعت محمد العوام، ابن قرية الدير الشرقي بقنا، لـ"مصراوي"، أن زيارة تلاميذه أدخلت عليه السرور وجدد به روح الشباب من جديد، مشيدا بشهامة وأصالة تلاميذه الذين جاءوا لتكريمه بعد 30 عاما داخل قريته

أوضح طلعت أنه مكث فى دولة اليمن لمدة 10 سنوات عمل بها معلما لعلوم القرآن واللغة العربية عن طريق الإعارة، وخلال هذه الفترة تتلمذ على يديه جموع غفيرة من التلاميذ، واصفا أهل اليمن بالشعب الأصيل والكريم والصبور.

كما وجه المعلم المصري، رسالة لجموع المعلمين أن يتعاملوا مع هذه المهنة كرسالة سامية وليس مجرد وظيفة، لأن المعلم إذا تعامل معها كرسالة سيكون العطاء جزيلا و وافرا، بينما إذا تعامل معها كوظيفة سيتعامل معها كتجارة مغبونة الربح -على حد وصفه.