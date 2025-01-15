بينهم 3 أشقاء.. تشييع جثامين 5 من ضحايا "حادث مطروح" في أسيوط - فيديو وصور

أسيوط- محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية سراوة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جثامين 5 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء عودتهم من العمل بالقرب من كوبري فوكه على طريق مطروح الساحلي.

أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الضحايا في مسجد الرحمن، وسط أجواء من الحزن والأسى خيمت على أسرة وأهالي القرية أثناء تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

وكان الحادث قد أسفر عن مصرع 7 عمال وإصابة 5 آخرين بإصابات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أمس الثلاثاء، أثناء عودتهم من العمل بالقرب من كوبري فوكه على طريق مطروح الساحلي.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي المصابين، وهم ياسر حنفي محمد، 30 عامًا، من محافظة الشرقية، تم حجزه بالعناية المركزة، ومحمود عبدالله محمد، 37 عامًا، من الشرقية، تم حجزه بالعناية المركزة، ومحمد علاء أشرف، 11 عامًا، من أسيوط، وأحمد منصور صادق، 29 عامًا، من أسيوط، وعلاء أشرف محمد، 40 عامًا، من أسيوط، تم حجزه بالعناية المركزة.

كما استقبل المستشفى جثامين الضحايا، من بينهم رمضان أشرف رزق، وشقيقيه "محمد" و"رجب"، وعبده هاني الجبرسي، وسعد رمضان زيدان، من أسيوط.