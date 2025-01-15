سقوط جدار محل تجاري على عامل بداخله في العاشر من رمضان

الشرقية- ياسمين عزت:

أصيب مواطن بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، أثناء عمله بأحد المحال التجارية في مدينة العاشر من رمضان، جراء سقوط جدار المحل عليه، وتم نقله إلى مستشفى العاشر الجامعي لإسعافه وتلقي الرعاية الطبية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بإصابة مواطن أثناء عمله بأحد المحال التجارية في مدينة العاشر من رمضان، نتيجة سقوط جدار المحل عليه.

دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بسيارة إسعاف وجرى نقل المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية له.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.