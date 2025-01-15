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ضبط 1250 لتر زيت مجهول المصدر في حملة بالشرقية

04:04 م الأربعاء 15 يناير 2025

الحملة

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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة فاقوس، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سماد يوريا محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية وضبط 3 أطنان سماد محسن تربة مجهول المصدر، قبل بيعها بالسوق السوداء فضلا عن كونه.

وواصلت الحملة أعمالها بدائرة مركز ومدينة فاقوس وتم ضبط 1000 لتر زيت سائب مجهول المصدر و250 لتر زيت معبأ مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع، كما تم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام 22288 و22287 و22285 و 22286 جنح مركز فاقوس.

ضبط 1250 لتر زيت مجهول المصدر

ضبط زيت مجهول المصدر الشرقية مديرية التموين
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