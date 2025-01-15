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جثة و9 مصابين في حادثتين بالشرقية

02:48 م الأربعاء 15 يناير 2025

سيارة اسعاف

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقى مواطن مصرعه، فيما أصيب 9 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات في حادثتي سير بمدينتي العاشر من رمضان والزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين "نقل وملاكي" بالعاشر من رمضان على طريق مصر الإسماعيلية.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء تصاريح الدفن.

كما أصيب 6 أشخاص جراء انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الصاغة بمدينة الزقازيق وجرى نقل المصابين بعدد من مرافق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم خدمات طبية لهم، وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الشرقية مديرية أمن الشرقية مستشفى العاشر الجامعي
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