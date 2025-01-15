بسبب فاتورة مياه بـ 100 جنيه.. زوجة جزار المحلة ضحية جاره: "قتله وكسر له الموتوسيكل"

الغربية - مروة شاهين:

في واقعة مأساوية هزت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، قتل جزار على يد جاره إثر خلاف بسيط حول فاتورة مياه، تحول إلى مشاجرة دموية تنتهي بجريمة مروعة.

تفاصيل الحادث روتها زوجة المجني عليه خلال حديثها لموقع "مصراوي" قائلةً: "عشان فاتورة مياه"، في إشارة إلى السبب الذي أدى إلى مقتل زوجها "كرم"، الجزار البالغ من العمر 45 عامًا، والذي كان يقيم في منطقة الوراقة بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية. كان للمجني عليه ثلاثة أبناء، وكان المتهم يسكن في نفس العقار.

حسب ما روته الزوجة، فإن يوم السبت الماضي، جاء محصل مياه لتحصيل فاتورة بلغت قيمتها 220 جنيهًا، قام زوجها بإرسال ابنه إلى المتهم مع إيصال الفاتورة لكي يدفع نصف المبلغ، أي 110 جنيهات، لكن زوجة المتهم، كما قالت الزوجة، اعتدت على الطفل بالألفاظ، وعندما نزل زوجها لمعاتبتها، تطاولت عليه أيضًا بالألفاظ، ثم اعتدت عليه بالأيدي.

تضيف زوجة الضحية: "تطور الموقف بشكل أكبر عندما حضر زوجها ومعه سكين، بالإضافة إلى عدد من أشقاء زوجته، وقاموا بتحطيم دراجة نارية تخص المجني عليه، وفيما بعد تدخل بعض الأشخاص لتهدئة الوضع وتم الصلح بين الجانبين".

لكن المأساة حدثت في صباح يوم السبت التالي، حيث فوجئ المجني عليه بأن المتهم كان يقف على جانب الطريق، ليسدد طعنة نافذة في بطنه أودت بحياته، تم نقله إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإنقاذه، لكن سرعان ما فارق الحياة.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد بوقوع مشاجرة بين جارين بسبب خلافات حول فاتورة المياه. أسفرت المشاجرة عن مقتل الجزار "كرم . ع" على يد جاره. وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على الجثة ونقلها إلى المشرحة. تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.