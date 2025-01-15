محافظ الأقصر يبحث آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي وضع اليد

الأقصر- محمد محروس:

عقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وجه المحافظ خلال الاجتماع بالمراجعة الدورية والمستمرة لملفات التقنين مع المتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين.

وخلال الاجتماع تم عرض آخر المستجدات الخاصة بالملفات الجادة وغير الجادة وكذلك ملفات الاسترداد والغير صالحة والغير مستوفية وتحت السداد في كل مركز ومدينة.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولاً إلى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفاة والغير صالحة والغير جادة.

ووجه بعقد اجتماع دوري كل أسبوع لمتابعة آخر المستجدات في منظومات التقنين والتصالح.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين، ورؤساء المدن ومسؤولي أملاك الدولة، والشئون القانونية، والشئون المالية والادارية، والإيرادات والتحصيل، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.