لزراعة الطماطم والخيار والفلفل.. توزيع ألواح فوم على طلاب المدارس الفنية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إطلاق مبادرة توزيع 10 آلاف لوح فوم على طلاب المدارس الفنية الزراعية، بهدف زراعة 2 مليون شتلة.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز الموارد الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومديري المدارس الفنية الزراعية.

تتضمن المبادرة توزيع ألواح الفوم التي تحتوي كل منها على 209 قاعدة لزراعة شتلات من بذور الطماطم والخيار والفلفل، كما يتم توزيع الكمبوست والبذور مجانًا على الطلاب لإنتاج آلاف الشتلات، مما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة وتوفير فرص عمل للطلاب، بالإضافة إلى بدء مشاريع متناهية الصغر مدرة للدخل.

أكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، على أهمية تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية تساهم في تحقيق التنمية المحلية داخل المحافظة. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه المدارس وكافة القطاعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن المدارس تمتلك الإمكانيات والكوادر القادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتاحة لتحسين الإنتاجية وتشجيع الطلاب على البدء في تنفيذ المشروعات.

في ختام اللقاء، قام المحافظ بتوزيع بعض ألواح الفوم على الطلاب، تمهيدًا لتوزيع 10 آلاف لوح على المدارس الفنية الزراعية، حيث يحتوي كل لوح على 209 قاعدة لزراعة الشتلات، مما ينتج ما يقرب من 200 ألف شتلة.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة إنتاج 2 مليون شتلة يتم تسويقها وبيعها في منافذ تابعة للمدارس الفنية أو للمحافظة بأسعار مخفضة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ونشر الوعي البيئي بين المواطنين.