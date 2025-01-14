على حساب المقاول.. إزالة أعمال رصف طريق غير مطابق للمواصفات بالبحيرة (صور)

بعد توقف 13 عامًا .. تشغيل قسم الرمد بمستشفى نجع حمادي العام وانطلاق جراحات

مسارات مرورية بديلة لهدم كوبري المندرة في الإسكندرية.. تعرف عليها (صور)

أغرب صفقة احتراف.. "عادل شكل" يتلقى عرضًا في الدوري السعودي (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة أعمال رصف شارع الروضة، لعدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة.

جاء ذلك بناء على قرار اللجنة المشكلة من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة للتحقيق في الأمر والتي انتهت إلى إزالة الأعمال المنفذة والمخالفة للمواصفات على الفور وإعادة الرصف على حساب ونفقة المقاول.

وعمل اختبارات لكافة الأعمال المنفذة بالشارع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وتوقيع الخصومات المقررة على المقاول المنفذ طبقا للقانون، و التشديد على المتابعه الجيدة والمستمرة على مدار الساعة لكافة الأعمال الجارية بالشارع.

وأكدت محافظ البحيرة الضرب بيد من حديد والتعامل بحزم مع المخالفين دون أي تهاون، مشددة على أهمية التزام الوحدات المحلية بمتابعة جميع المشروعات المنفذة بنطاقها لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات المقررة تلبيةً لمصالح المواطنين.