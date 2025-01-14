وكيل صحة الشرقية يناقش ملف تغذية وتطعيم الحجاج والمعتمرين مع مديري الإدارات

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الصحية الهامة.

بدأ الاجتماع الأول بتناول موضوع التغذية الخاصة بالمرضى والعاملين في المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية. وشارك في الاجتماع وكيل المديرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى مديري إدارات "التغذية والشئون المالية والإدارية".

وأكد وكيل الوزارة أهمية متابعة كافة مطابخ المستشفيات ومراجعة الأغذية والفواكه والمواد الخام والخضروات الموردة قبل الطهي، مع التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وجودتها. كما شدد على ضرورة حفظ اللحوم بشكل سليم في الثلاجات المخصصة لها ومتابعة حالتها البيطرية لضمان صلاحيتها.

وأشار إلى أهمية مراجعة عمليات إعداد الوجبات وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، بما يتناسب مع حالة المرضى في المستشفيات، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل وجبة غذائية.

وفي الاجتماع الثاني، ناقش وكيل الوزارة مع وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي خطة العمل بمكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين التابعة لمديرية الشئون الصحية. بلغ عدد هذه المكاتب 11 مكتبًا على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن مواعيد عمل هذه المكاتب، التي تعمل طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. كما شدد على ضرورة التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف مدير عام الطب الوقائي بزيادة القوى البشرية وتعزيز عدد المكاتب في المناطق ذات الكثافة العالية لتقليل التزاحم، خاصة مع قرب موسم الحج 1446.

فيما يخص تكلفة التطعيمات، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي، أن تكلفة التطعيمات الخاصة بالحجاج تبلغ 670 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة التطعيمات الخاصة بالعمرة والزيارة للمسافرين على مطارات المملكة العربية السعودية (جدة، المدينة المنورة، مكة، الطائف) 200 جنيه مصري.