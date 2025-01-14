مصرع شاب صدمه قطار بقرية ميت نما في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه بقرية ميت نما التابعة لمحافظة القليوبية، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن الحادث وقع أثناء عبور الشاب السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لذلك، بقرية ميت نما بدائرة مركز شرطة قليوب.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاة الشاب، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث لاستكمال التحقيقات.