مساحته 2 مليون متر.. 11 معلومة عن مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن الدولي

جنوب سيناء - رضا السيد:

ينطلق المهرجان العربي للهجن والتراث بمضمار الهجن بشرم الشيخ غدا الأربعاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ جنوب سيناء، ووزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء المعنيين، وعدد من المحافظين، والسفراء، ورؤساء الإتحادات الهجن العربية، ونخبة من رجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وعواقل ومشايخ البدو.

ويعد مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن الدولي بمستوى عالمي لإقامة رياضة الهجن واستضافة آلاف المشاركين حول العالم، ونستعرض 11 معلومة عن المضمار:

- يقع في منطقة السفاري بشرم الشيخ.

- أقيم المضمار على مساحة 2 مليون متر مربع.

- يتضمن منصة لاستقبال الرؤساء والملوك.

- منصة لاستقبال المشاركين في السباقات والمشجعين.

- مزود بأعمدة إنارة لإقامة السباقات.

- يضم مضمار للفروسية.

- قرية للتراث البدوي بهدف عرض المشغولات اليدوية السيناوية والتراثية.

- يضم مسجدا يسع 2000 شخص.

- يحتوي على وحدة بيطرية لمتابعة الحيوانات.

- منطقة إيواء "أماكن لاستقبال الهجن خلال فترة السباقات والتدريبات".

- تم انشاؤه عام 2020، بتكلفة 125 مليون جنيه.

- تم تطوير منصة المضمار عام 2022، وإنشاء أماكن خدمية بتكلفة 27 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يقام المهرجان العربي للهجن والتراث، على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري تزامنًا مع ذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح العالمي، الذي أصبح قبلة لرياضة الهجن على أرض المحافظة، ويشارك في المهرجان 6 دول عربية وهم "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، ويعد بمثابة العيد القومي الخامس للهجن بالمحافظة.

ويتضمن المهرجان 20 شوط، بواقع 10 أشواط عالمية، و10 محلية، تتضمن الجائزة الكبرى للفائز الأول سيارة، والعديد من الجوائز المادية، ويهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة، وإحياء التراث السيناو، وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية.