الكشف الطبي على 364 حالة في قافلة طبية بقرية سندوة بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، نتائج القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع محافظة القليوبية في قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أسفرت القافلة عن تقديم الكشف الطبي لـ364 حالة في مختلف التخصصات.

وأشار الجيزاوي، في بيان صدر عن الجامعة اليوم الإثنين، إلى حرص جامعة بنها على تنظيم قوافل تنموية شاملة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، ضمن جهود مبادرة "بداية" الرامية إلى تعزيز دور الجامعة المجتمعي والخدمي.

وأوضح الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية تم تنفيذها بالتعاون مع كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي، وشملت عدة تخصصات طبية، منها: جراحة العظام، الباطنة العامة، طب الأطفال، طب وجراحة العيون، الأورام، والجراحة العامة.

ووفقًا للتقرير، تم الكشف الطبي على 364 حالة، تضمنت: 98 حالة باطنة، و93 حالة عظام، و86 حالة رمد، و77 حالة أطفال، و10 حالات جراحة وأورام.

كما جرى توفير 43 نظارة طبية وصرف الأدوية مجانًا للحالات المستفيدة، مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة.