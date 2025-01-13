بالصور.. جامعة أسيوط تفتتح وحدات جديدة لعلاج الأورام والتغذية العلاجية

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، وحدتي "التغذية العلاجية لمرضى الأورام" و"أورام الأطفال" بقسم علاج الأورام والطب النووي في المستشفى الجامعي الرئيسي.

تأتي هذه الافتتاحات ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بهدف النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة رحاب فاروق قطب، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور سمير شحاته، الأستاذ المتفرغ بالقسم، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

تضمنت الافتتاحات وحدة "التغذية العلاجية لمرضى الأورام"، التي تُعد إضافة جديدة للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من قسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة أسيوط.

تقدم الوحدة خدمات التغذية العلاجية الوريدية والفمية لمرضى الأورام، تحت إشراف الدكتورة أسماء عبدالتواب، مدرس علاج الأورام.

كما افتتح الدكتور المنشاوي وحدة "أورام الأطفال"، التي تم تطويرها بإضافة خدمات طبية جديدة تشمل المسح الذري البروزيتروني (PET/CT) لتحديد نوع الورم ومرحلته وانتشاره ومدى استجابة الجسم للعلاج. تضم الوحدة 6 أسرة ومونيتور، وتقدم خدمات العلاج الكيميائي والتدعيمي لمرضى أورام الأطفال، تحت إشراف فريق طبي من القسم يضم الدكتورة مها النجار، والدكتورة أمل ريان، والدكتورة دعاء علي جمال.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن وحدة "أورام الأطفال" تسهم في تخفيف معاناة السفر للقاهرة لإجراء المسح الذري، بينما أوضح الدكتور خالد عبدالعزيز أن الخدمات الجديدة تهدف إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية لمرضى الأورام، وتقليل قوائم الانتظار، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المزيد من المرضى.