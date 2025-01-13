وزيرة البيئة: الانتهاء من دراسة 15 فرصة استثمارية لمحميات جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لابد من دعم ملف الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء، كون المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية، ونسبة كبيرة من المحميات، وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليًا وعالميًا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للاقتراب منها، أو الاستثمار بها، إلا أن تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية، وبذلت وزارة البيئة جهودًا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميتها والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.

وأوضحت أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ 5 سنوات، مؤكدة أن إقامة أي خدمات أو أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، وتنسيق الجهود بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى أنه جرى تشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، لاستقبال أفكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من دراسة 15 فرصة استثمارية خلال عام ونص، ووضع خطط الإدارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها، ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، والطاقة الاستيعابية للمحمية، ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة، وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء، ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد، وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وهدى عمر، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسي، وعدد من القيادات المعنية.

كما استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة بشرم الشيخ، وتنمية المجتمع المحلي به من خلال إنشاء مساكن لـ 250 أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًوتعمل بالطاقة الشمسية، مع تطوير المجتمع المحلي وتنميته اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وذلك بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أهمية استكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ،والحفاظ عليها وضمان استدامتها.

كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بمدينة سانت كاترين وطاقته الاستيعابية، وأكدت وزيرة البيئة، أنه سيجري بحث مخطط منظومة المخلفات كاملًا بسانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة، وتحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ على عمر المدفن، والاستفادة من المخلفات، وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وعرضت وزيرة البيئة مقترح لإعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بمدينة شرم الشيخ من خلال مشروع جرين شرم، لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به، سواء من خلال القطاع الخاص، أو من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها واستدامتها.

كما جرى الاتفاق على تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء في أقرب وقت، لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.