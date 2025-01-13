السيطرة على حريق منزل في كفر شلشلمون بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، على حريق هائل اندلع بمنزل في قرية كفر شلشمون التابعة لمركز شرطة منيا القمح دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الشرقية، من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد اندلاع حريق هائل في منزل بقرية كفر شلشلمون بنطاق مركز شرطة منيا القمح.

انتقلت بعض قوات الأمن إلى موقع الحريق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد سيارتي إطفاء للسيطرة على. الحريق وإخماده، وتحسبا لوقوع إصابات جراء الحريق، من جهتها دفعت هيئة الإسعاف بمرافقها إلى القرية

وتمكنت سيارات إطفاء الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده دون خسائر في الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 613 جنح مركز منيا القمح.