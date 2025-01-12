غدًا.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه غدًا الاثنين في عدة مناطق غربي المحافظة، وذلك بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بمنطقة الكينج مريوط.

وأوضحت الشركة في بيانها أن المياه ستنقطع بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا ولمدة نحو 6 ساعات عن المناطق التالية: منطقة الكينج مريوط قبلي، طريق الوادي حتى طريق المصرف، ومنطقة الهواري.

وأضاف البيان أن هذا الانقطاع يأتي ضمن أعمال المشروع القومي لإنشاء محطة القطار السريع بمنطقة كينج مريوط، والذي يتضمن ترحيل خط المياه الناقل بقطر 600 مم.

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن الخدمة ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال المقررة.