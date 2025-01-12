"مكانش قصدي".. ماذا قال المتهم بقتل زوجته في مسرح الجريمة بالإسكندرية؟

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اصطحبت قوة من الشرطة وفريق من النيابة العامة بالإسكندرية المتهم بقتل زوجته خنقًا في منطقة الزوايدة بالمنتزه شرق المحافظة تحت حراسة أمنية مشددة إلى موقع الجريمة لتمثيل تفاصيل ارتكابها.

"مكانش قصدي أقتلها".. عبارة رددها المتهم ذو الثلاثين عاما وهو يروي تفاصيل مشاجرة نشبت بينه والمجني عليها داخل شقة الزوجية بسبب عدم إحضاره هدية بمناسبة رأس السنة الجديدة؛ بينما يبين للمعاينة التصويرية كيفية الإمساك برقبة زوجته والضغط على القصبة الهوائية حتى سقطت على الأرض دون حراك، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتلها.

وتوافقت المعاينة التصويرية مع اعترافات المتهم خلال التحقيقات التي تواصلها نيابة المنتزه ثالث؛ وبعد انتهاء المعاينة، تم نقل المتهم إلى مكان حبسه على ذمة التحقيق وسط حراسة أمنية مشددة من قسم شرطة المنتزة ثالث.

وأمرت النيابة العامة بالإسراع في تقرير الطب الشرعي النهائي للمجني عليها، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

كان اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بورود بلاغ من المتهم بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات زوجية.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، حيث عثروا على جثة المجني عليها مسجاة بأرضية الشقة، وعليها آثار سحجات وتورم بمنطقة الرقبة.

واعترف المتهم "أ.أ.أ"، 30 سنة، عاطل، أمام ضباط المباحث بنشوب مشادة مع زوجته بسبب عدم تبادل الهدايا معها بمناسبة رأس السنة الجديدة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأفادت شقيقة المجني عليها بأن المتهم كان لا يعمل وأن شقيقتها وأسرتها كانوا يتولون الإنفاق على المنزل، مضيفة أنه كان دائم التعدي عليها وسبق أن هددها بالقتل؛ وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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